柔軟な対応力で、建築から外構までワンストップで施工
創業45年超、多数の施工実績を誇る総合工務店。新築やリフォームから、解体、土地造成、外構工事、水回りの管工事まで、住宅に関する幅広いニーズに応えます。原子力施設や工場設備のメンテナンスにも対応。
マイベストプロ・インタビュー
創業時から45年以上地域に根ざして活動し、豊富な経験知と柔軟な対応力で顧客のニーズに応える
新築・リフォームから外構までワンストップで手掛ける住宅のプロ
マイベストプロ青森による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 内藤祐次（ないとうゆうじ）
- 職種
-
土木工事
・土木
・建築
・管工事
・設備メンテナンス
- 会社名
- 株式会社浅工務店
- 事業内容
- ◆土木工事 （道路、上下水道、土地造成、護岸、外構、基礎など）
◆建築・解体工事 （総合建築、木造住宅、リフォーム、航空機等の騒音対策、解体など）
◆管工事（給排水設備、水周りの機器設置・配管施工など）
◆設備の点検・メンテナンス（原子力施設、空調設備、送排風機、冷却塔、ポンプなど）
- 住所
-
〒039-3215
青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎433
- 営業時間
- 8:00～17:00
- 定休日
- 土・日
- ホームページ
- https://asakoumten.com/
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