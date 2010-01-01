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内藤祐次プロ

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土木工事

内藤祐次プロは青森放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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内藤祐次

土木工事

株式会社浅工務店

内藤祐次プロは青森放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ青森の登録専門家です

柔軟な対応力で、建築から外構までワンストップで施工

創業45年超、多数の施工実績を誇る総合工務店。新築やリフォームから、解体、土地造成、外構工事、水回りの管工事まで、住宅に関する幅広いニーズに応えます。原子力施設や工場設備のメンテナンスにも対応。

マイベストプロ・インタビュー

創業時から45年以上地域に根ざして活動し、豊富な経験知と柔軟な対応力で顧客のニーズに応える

新築・リフォームから外構までワンストップで手掛ける住宅のプロ

マイベストプロ青森による取材記事

事業者情報

氏名
内藤祐次（ないとうゆうじ）
職種
土木工事
・土木
・建築
・管工事
・設備メンテナンス
会社名
株式会社浅工務店
事業内容
◆土木工事 （道路、上下水道、土地造成、護岸、外構、基礎など）
◆建築・解体工事 （総合建築、木造住宅、リフォーム、航空機等の騒音対策、解体など）
◆管工事（給排水設備、水周りの機器設置・配管施工など）
◆設備の点検・メンテナンス（原子力施設、空調設備、送排風機、冷却塔、ポンプなど）
住所
〒039-3215
青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎433
地図を見る
営業時間
8:00～17:00
定休日
土・日
ホームページ
https://asakoumten.com/

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