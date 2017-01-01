青森の製造・エネルギー業界の働き方改革を導くプロ
あおもり働き方研究所
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プロフィール
働き方改革コンサルタント ／ 保坂梨恵プロの一番の強み
製造・エネルギー業界に精通し、働き方改革や女性活躍推進を支援
製造・エネルギー業の現場に即した働き方改革や女性活躍推進をサポート。原子力分野の技術職の経験と、経営者としての実践に基づく、より良い職場づくりを提案します。企業と働く人をつなぐリモートワークの促進も。
経歴
日本原燃株式会社で技術職として13年勤務
2017年 「あおもり働き方研究所」設立
2018年 株式会社グローバルフィールド 代表取締役就任
DATA
- 氏名
- 保坂梨恵（ほさかりえ）
- 会社名
- あおもり働き方研究所
- 事業内容
-
・働き方改革、女性活躍推進のコンサルティング
・ワーク・ライフ・バランスをテーマにした講演、研修
・リモートワーク活用のアドバイス、調査 ほか
- 職種
- 働き方改革コンサルタント
- 住所
- 青森県 八戸市
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土・日曜、祝日
- ホームページ
- https://aohata-lab.com/
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あおもり働き方研究所
担当保坂梨恵（ほさかりえ）