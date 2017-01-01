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保坂梨恵

青森の製造・エネルギー業界の働き方改革を導くプロ

保坂梨恵（ほさかりえ） ／ 働き方改革コンサルタント

あおもり働き方研究所

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090-6265-4565

プロフィール

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働き方改革コンサルタント ／ 保坂梨恵プロの一番の強み

製造・エネルギー業界に精通し、働き方改革や女性活躍推進を支援

製造・エネルギー業の現場に即した働き方改革や女性活躍推進をサポート。原子力分野の技術職の経験と、経営者としての実践に基づく、より良い職場づくりを提案します。企業と働く人をつなぐリモートワークの促進も。

経歴

日本原燃株式会社で技術職として13年勤務
2017年　「あおもり働き方研究所」設立
2018年　株式会社グローバルフィールド　代表取締役就任

DATA

氏名
保坂梨恵（ほさかりえ）
会社名
あおもり働き方研究所
事業内容
・働き方改革、女性活躍推進のコンサルティング
・ワーク・ライフ・バランスをテーマにした講演、研修
・リモートワーク活用のアドバイス、調査　ほか
職種
働き方改革コンサルタント
住所
青森県 八戸市
電話
090-6265-4565
営業時間
9:00～17:00
定休日
土・日曜、祝日
ホームページ
https://aohata-lab.com/
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