ピアノ・エレクトーンをとおして音楽の素晴らしさを伝えるプロ
音楽教室ピアチェーレ
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プロフィール
ピアノ講師 ／ 橘美香プロの一番の強み
生徒さんの個性と目的に合わせたマンツーマンレッスン
生徒さんそれぞれの目的や個性に合あわせ、専門的レッスンから趣味の範囲まで幅広いレッスンに対応。ロックバンド、ポップス、アンサンブルなど幅広い音楽ジャンルにも精通し、音楽を通じた楽しみをご提供致します。
DATA
- 氏名
- 橘美香（たちばなみか）
- 教室名
- 音楽教室ピアチェーレ
- 事業内容
- ピアノ・エレクトーンの指導
- 専門分野
-
■ ピアノ・エレクトーン指導。3歳から大人の方まで幅広い年齢層に対応いたします
■ 発達障がいのあるお子様のピアノ・エレクトーン指導（東北初 フィギャーノート導入レッスン）
■ 脳トレピアノ導入レッスン
- 職種
- ピアノ講師
- 資格
-
・脳トレピアノ®︎東北支部長 executive認定講師
・ヤマハPSTA認定講師
・ヤマハグレード13級～11級認定試験官
- 住所
-
〒012-0036
秋田県 湯沢市字両神47-5
- 営業時間
- お問合せください
- 所属団体
-
・脳トレピアノ®︎東北支部
・Jet全日本エレクトーン指導者協会 YAMAHAミュージックリテイリング秋田支部
・ヤマハ PIANO STUDY TEACHERS' ASSOCIATION
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音楽教室ピアチェーレ
担当橘美香（たちばなみか）