マイベストプロ秋田
  5. 橘美香
橘美香

ピアノ・エレクトーンをとおして音楽の素晴らしさを伝えるプロ

橘美香（たちばなみか） ／ ピアノ講師

音楽教室ピアチェーレ

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080-1803-8993

プロフィール

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ピアノ講師 ／ 橘美香プロの一番の強み

生徒さんの個性と目的に合わせたマンツーマンレッスン

生徒さんそれぞれの目的や個性に合あわせ、専門的レッスンから趣味の範囲まで幅広いレッスンに対応。ロックバンド、ポップス、アンサンブルなど幅広い音楽ジャンルにも精通し、音楽を通じた楽しみをご提供致します。

DATA

氏名
橘美香（たちばなみか）
教室名
音楽教室ピアチェーレ
事業内容
ピアノ・エレクトーンの指導
専門分野
■ ピアノ・エレクトーン指導。3歳から大人の方まで幅広い年齢層に対応いたします
■ 発達障がいのあるお子様のピアノ・エレクトーン指導（東北初 フィギャーノート導入レッスン）
■ 脳トレピアノ導入レッスン
職種
ピアノ講師
資格
・脳トレピアノ®︎東北支部長　executive認定講師
・ヤマハPSTA認定講師
・ヤマハグレード13級～11級認定試験官
住所
〒012-0036
秋田県 湯沢市字両神47-5
電話
080-1803-8993
営業時間
お問合せください
ホームページ
https://piakana.amebaownd.com/
所属団体
・脳トレピアノ®︎東北支部
・Jet全日本エレクトーン指導者協会 YAMAHAミュージックリテイリング秋田支部
・ヤマハ PIANO STUDY TEACHERS' ASSOCIATION
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