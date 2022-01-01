医療知識を備えた児童療育のプロ
株式会社kibidango秋田
- お電話での
お問い合わせ
- 0183-56-7392
プロフィール
放課後デイサービス ／ 佐藤絵里香プロの一番の強み
一人一人のペースに合わせ、自立に向けた生活と学習サポート
看護師や保育士といった専門知識を持つスタッフが、学校心理士と連携、障がいのある子どもの子育てに不安を抱える保護者に寄り添い、一人一人のペースに合わせた自立に向けての生活と学習のサポートを行う。
経歴
2022年1月 kibidango秋田 設立
4月 放課後等デイサービス「kibidango3」オープン
DATA
- 氏名
- 佐藤絵里香（さとうえりか）
- 会社名
- 株式会社kibidango秋田
- 事業内容
-
小学生・中学生・高校生の放課後デイサービス
未就学児の発達支援
- 職種
- 放課後デイサービス
- 資格
-
准看護師
児童発達支援管理責任者
- 住所
-
〒012-0844
秋田県 湯沢市田町2丁目1番15号
- 電話
-
0183-56-7392
- 営業時間
- 9:30～18：30
- 定休日
- 土・日・祝
佐藤絵里香プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
株式会社kibidango秋田
担当佐藤絵里香（さとうえりか）