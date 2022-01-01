放課後デイサービス ／ 佐藤絵里香プロの一番の強み

一人一人のペースに合わせ、自立に向けた生活と学習サポート

看護師や保育士といった専門知識を持つスタッフが、学校心理士と連携、障がいのある子どもの子育てに不安を抱える保護者に寄り添い、一人一人のペースに合わせた自立に向けての生活と学習のサポートを行う。