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栗原崇プロは秋田テレビが厳正なる審査をしたマイベストプロ秋田の登録専門家です

秋田で依頼者の人生に寄り添う地域密着型の探偵事務所

秋田県全域・近隣地域をカバー。地理的特性・市民性を深く理解した手法で目的に合った証拠を提供するほか、調査目的に応じたアフターフォローにも注力。依頼者に寄り添い、人生がより良い方向に進むよう支援します。

マイベストプロ・インタビュー

地域に根ざした調査力に強み。目的に合わせた証拠を提供

地域に根ざした調査力で証拠を提供する調査のプロ

マイベストプロ秋田による取材記事

事業者情報

氏名
栗原崇（くりはらたかし）
職種
探偵事務所
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屋号
アヴァンドリサーチ
事業内容
◆浮気調査
◆結婚・婚前調査
◆盗聴器発見調査
◆素行調査
◆いじめ調査
◆介護虐待調査
◆ストーカー調査
◆交友関係調査
◆社員調査
◆防犯カメラ設置
住所
〒010-0973
秋田県秋田市八橋本町1丁目1-36 2F
地図を見る
営業時間
24時間受付（電話・メール・LINE ）
ホームページ
https://www.avand-research.com/
その他
秋田県公安委員会探偵業届出番号　第23200007号 法人格
調査員　常駐（秋田県在住）2名／所属（秋田県在住）4名

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