秋田で依頼者の人生に寄り添う地域密着型の探偵事務所
秋田県全域・近隣地域をカバー。地理的特性・市民性を深く理解した手法で目的に合った証拠を提供するほか、調査目的に応じたアフターフォローにも注力。依頼者に寄り添い、人生がより良い方向に進むよう支援します。
マイベストプロ・インタビュー
地域に根ざした調査力に強み。目的に合わせた証拠を提供
地域に根ざした調査力で証拠を提供する調査のプロ
マイベストプロ秋田による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 栗原崇（くりはらたかし）
- 職種
-
探偵事務所
探偵事務所
- 屋号
- アヴァンドリサーチ
- 事業内容
- ◆浮気調査
◆結婚・婚前調査
◆盗聴器発見調査
◆素行調査
◆いじめ調査
◆介護虐待調査
◆ストーカー調査
◆交友関係調査
◆社員調査
◆防犯カメラ設置
- 住所
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〒010-0973
秋田県秋田市八橋本町1丁目1-36 2F
- 営業時間
- 24時間受付（電話・メール・LINE ）
- ホームページ
- https://www.avand-research.com/
- その他
- 秋田県公安委員会探偵業届出番号 第23200007号 法人格
調査員 常駐（秋田県在住）2名／所属（秋田県在住）4名
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