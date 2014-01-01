ものづくり企業をトータルで支える経営コンサルタント
株式会社バリューマネジメント
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プロフィール
経営コンサルタント ／ 奥浩昭プロの一番の強み
開発から生産、営業までものづくりをワンストップでサポート
製造業界での40年にわたる幅広い実務経験をもとに、ものづくり企業の収益構造を見直し、成長と発展をバックアップ。PDCAサイクルを軸に、開発や生産、営業など、各部門の課題解決を導き、組織力を高めます。
経歴
1975年 住友重機機械工業株式会社 入社
開発設計、営業、経営企画、コスト管理、生産技術などに従事。
2014年 「株式会社バリューマネジメント」設立
DATA
- 氏名
- 奥浩昭（おくひろあき）
- 会社名
- 株式会社バリューマネジメント
- 事業内容
-
・経営コンサルティング：商品企画、開発設計、生産技術、購買、製造、営業など
・社内教育・研修：管理会計、マーケティング、VE（価値工学）、生産管理ほか
- 職種
- 経営コンサルタント
- 資格
-
中小企業診断士
VEリーダー（公益社団法人バリュー・エンジニアリング協会認定）
- 住所
-
〒453-0863
愛知県 名古屋市中村区
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土曜・日曜日
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担当奥浩昭（おくひろあき）