プロフィール

経歴

1972年名古屋市生まれ。会計事務所や監査法人トーマツ（現、デロイト トーマツ税理士法人）勤務を経て2004年、名古屋市瑞穂区に税理士事務所を開業。相続税申告や事業承継対策を中心に事業を展開。現在は、金融機関や不動産会社にて、生前贈与や遺言の活用セミナーを積極的に行う。これまでに登壇した数は1,000回以上にも及ぶ。平成28年より、名古屋経済大学大学院法学研究科客員教授に就任。組織再編税制研究を担当している。

