相続対策のセミナー講師・税理士
税理士村上正城事務所
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プロフィール
税理士 ／ 村上正城プロの一番の強み
税理士の視点から、生前の相続対策の必要性をわかりやすく伝える
相続対策の第一歩を踏み出すきっかけとなるような講演やセミナーを提供しています。また、金融機関や保険会社などで顧客に商品を提案するプロ人材の勉強会にも登壇。のべ1,000回を超える講演実績を誇ります。
経歴
1972年名古屋市生まれ。会計事務所や監査法人トーマツ（現、デロイト トーマツ税理士法人）勤務を経て2004年、名古屋市瑞穂区に税理士事務所を開業。相続税申告や事業承継対策を中心に事業を展開。現在は、金融機関や不動産会社にて、生前贈与や遺言の活用セミナーを積極的に行う。これまでに登壇した数は1,000回以上にも及ぶ。平成28年より、名古屋経済大学大学院法学研究科客員教授に就任。組織再編税制研究を担当している。
実績
・お客様向け相続・遺言セミナー
金融機関、保険会社、不動産会社 ほか
・プロ人材向け相続対策提案アプローチ勉強会
銀行員、保険ホールセラー、ファイナンシャルプランナー ほか
連日、全国各地で相続対策のセミナーおよび勉強会への登壇を行っています。
DATA
- 氏名
- 村上正城（むらかみまさき）
- 事務所名
- 税理士村上正城事務所
- 事業内容
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■ 相続対策・遺言・生前贈与に関するセミナー講師業
■ 資産および事業継承対策支援（ポイント整理・スキーム立案など）
- 取扱分野
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- 職種
- 相続対策セミナー講師・税理士
- 資格
-
◆税理士
◆ CFP
- 住所
-
〒467-0055
愛知県 名古屋市瑞穂区中根町2-56
- 電話
-
052-861-0755
- 営業時間
- 9:00~17:00（応相談）
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日（応相談）
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