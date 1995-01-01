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角田圭雄

医師×医学博士×英国MBAによる病院経営コンサルタント

角田圭雄（すみだよしお） ／ 医師

一般社団法人日本医療戦略研究センター(J-SMARC)

プロフィール

角田圭雄プロの写真

医師 ／ 角田圭雄プロの一番の強み

MBA取得の医師による医療者のやりがいを高める戦略的病院経営

医療現場を理解した医師がMBAをもとに病院経営をサポート。人材マネジメントを重視し、医療者のやりがいを引き出します。専門とする非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)の臨床研究では、治療薬の治験に注力。

経歴

1995年　京都府立医科大学卒業　第3内科　入局
1996-1998年　市立福知山市民病院　内科
2002年　京都府立医科大学大学院　医学研究科　博士（医学）取得
2008年4月　市立奈良病院　消化器科　部長　（経営業務改善委員会　副委員長）
2012年4月　京都府立医科大学大学院　生体食品機能学講座　講師
2013年4月　京都府庁知事直轄　統括産業医
2014年4月　京都府立医科大学大学院医学研究科　消化器内科学　講師（副医局長）
2015年11月　英国国立ウェールズ大学経営大学院
　　　　　　　MBA（医療経営管理学修士）取得
2016年10月～　愛知医科大学内科学講座　肝胆膵内科学　准教授（特任）
2017年6月～　一般社団法人日本医療戦略研究センター(J-SMARC)　代表理事

実績

<著作物>
・「MBA的医療経営　目指せ！！　メディカルエグゼクティブ」（幻冬舎、2017年、単著）
・「戦略的医療マネジメント―VUCA時代を乗り切るMBA視点―」（中外医学社、2021年、編集・共著）
ほか多数
<メディア>
・たけしの家庭の医学　2018年
・NHKスペシャル「隠れ脂肪肝」が危ない　2019年
ほか

DATA

氏名
角田圭雄（すみだよしお）
会社名
一般社団法人日本医療戦略研究センター(J-SMARC)
事業内容
■医療経営戦略
・医療経営学に関するセミナー・研修会の開催
・病院経営に関するコンサルティング業務
・医療職（医師、薬剤師、看護師など）の転職・派遣あっせん
・医療職のキャリアコンサルティングなど
・メディカルエグゼクティブ（エグゼクティブMR、エグゼクティブファーマシストなど）の養成研修
■臨床研究開発
・NAFLDの臨床研究および治療法の開発
・機能性食品の開発　ほか
■グローバル戦略
海外の研究施設や研究グループとの共同研究を推進
取扱分野
医療経営学に関するセミナー・研修会の開催、病院経営コンサルティング、非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）の臨床研究および治療法の開発
特徴
MBA取得の医師が、コンサルタントとして病院経営戦略をサポートします。医師の管理職を対象にマネジメント力を養うセミナーを開催し、医療者がやりがいをもてる組織づくりを導きます。病床300床以上の病院を中心に、個別のコンサルティングにも対応。
職種
医師、医療経営コンサルタント
資格
医師
医療経営管理学修士（MBA）
医療経営士3級
日本肝臓学会評議員・肝臓専門医試験委員会委員
日本消化器病学会評議員・指導医・専門医
日本内科学会総合内科専門医
住所
〒460-0008
愛知県 名古屋市中区栄3-15-33　 栄ガスビル13階
営業時間
お問い合わせは、メールで24時間受け付けています
ホームページ
https://www.j-smarc.org/
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角田圭雄

一般社団法人日本医療戦略研究センター(J-SMARC)

担当角田圭雄（すみだよしお）

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