医師×医学博士×英国MBAによる病院経営コンサルタント
一般社団法人日本医療戦略研究センター(J-SMARC)
プロフィール
医師 ／ 角田圭雄プロの一番の強み
MBA取得の医師による医療者のやりがいを高める戦略的病院経営
医療現場を理解した医師がMBAをもとに病院経営をサポート。人材マネジメントを重視し、医療者のやりがいを引き出します。専門とする非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)の臨床研究では、治療薬の治験に注力。
経歴
1995年 京都府立医科大学卒業 第3内科 入局
1996-1998年 市立福知山市民病院 内科
2002年 京都府立医科大学大学院 医学研究科 博士（医学）取得
2008年4月 市立奈良病院 消化器科 部長 （経営業務改善委員会 副委員長）
2012年4月 京都府立医科大学大学院 生体食品機能学講座 講師
2013年4月 京都府庁知事直轄 統括産業医
2014年4月 京都府立医科大学大学院医学研究科 消化器内科学 講師（副医局長）
2015年11月 英国国立ウェールズ大学経営大学院
MBA（医療経営管理学修士）取得
2016年10月～ 愛知医科大学内科学講座 肝胆膵内科学 准教授（特任）
2017年6月～ 一般社団法人日本医療戦略研究センター(J-SMARC) 代表理事
実績
<著作物>
・「MBA的医療経営 目指せ！！ メディカルエグゼクティブ」（幻冬舎、2017年、単著）
・「戦略的医療マネジメント―VUCA時代を乗り切るMBA視点―」（中外医学社、2021年、編集・共著）
ほか多数
<メディア>
・たけしの家庭の医学 2018年
・NHKスペシャル「隠れ脂肪肝」が危ない 2019年
ほか
DATA
- 氏名
- 角田圭雄（すみだよしお）
- 会社名
- 一般社団法人日本医療戦略研究センター(J-SMARC)
- 事業内容
-
■医療経営戦略
・医療経営学に関するセミナー・研修会の開催
・病院経営に関するコンサルティング業務
・医療職（医師、薬剤師、看護師など）の転職・派遣あっせん
・医療職のキャリアコンサルティングなど
・メディカルエグゼクティブ（エグゼクティブMR、エグゼクティブファーマシストなど）の養成研修
■臨床研究開発
・NAFLDの臨床研究および治療法の開発
・機能性食品の開発 ほか
■グローバル戦略
海外の研究施設や研究グループとの共同研究を推進
- 取扱分野
- 医療経営学に関するセミナー・研修会の開催、病院経営コンサルティング、非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）の臨床研究および治療法の開発
- 特徴
- MBA取得の医師が、コンサルタントとして病院経営戦略をサポートします。医師の管理職を対象にマネジメント力を養うセミナーを開催し、医療者がやりがいをもてる組織づくりを導きます。病床300床以上の病院を中心に、個別のコンサルティングにも対応。
- 職種
- 医師、医療経営コンサルタント
- 資格
-
医師
医療経営管理学修士（MBA）
医療経営士3級
日本肝臓学会評議員・肝臓専門医試験委員会委員
日本消化器病学会評議員・指導医・専門医
日本内科学会総合内科専門医
- 住所
-
〒460-0008
愛知県 名古屋市中区栄3-15-33 栄ガスビル13階
- 営業時間
- お問い合わせは、メールで24時間受け付けています
- ホームページ
- https://www.j-smarc.org/